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В МИД Украины отреагировали на якобы отказ РФ передать меморандум до 2 июня

МИД Украины: Россия могла включить в меморандум нереалистичные ультиматумы
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Россия могла включить в свою версию меморандума об урегулировании конфликта на Украине «нереалистичные ультиматумы». Такое мнение высказал в соцсети X официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий.

«Боязнь россиян отправить свой «меморандум» в Украину говорит о том, что он, скорее всего, содержит нереалистичные ультиматумы, и они боятся показать, что тормозят мирный процесс», — считает дипломат, комментируя тот факт, что Москва якобы не хочет показывать текст своего меморандума до встречи 2 июня.

29 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал требование Украины передать меморандум об урегулировании. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия как раз и предложила встретиться в Стамбуле и начать обсуждения завершения конфликта. По его мнению, требование немедленно передать документ неконструктивно.

28 мая глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что при поддержке США, Турции и Саудовской Аравии были созданы условия для возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом.

Ранее в МИД РФ обвинили Украину в создании «неприемлемой атмосферы» для переговоров.

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Переговоры о мире на Украине
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