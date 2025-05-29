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В Кремле прокомментировали требование Украины передать меморандум об урегулировании

Песков назвал неконструктивным требование Украины немедленно передать меморандум
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал требования министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги немедленно передать Киеву российскую версию меморандума об урегулировании конфликта.

«Россия как раз и предложила встретиться в Стамбуле и начать обсуждения (завершения конфликта. — «Газета.Ru»). Требовать немедленно (передать меморандум. — «Газета.Ru») — это неконструктивно», — поделился Песков.

Он указал на готовность сторон продолжать переговоры.

28 мая украинский министр Сибига заявил, что российская сторона должна немедленно передать свой меморандум Украине, если он уже готов.

Министр обороны Украины Рустам Умеров сообщил, что передал главе российской делегации Владимиру Мединскому украинский меморандум о прекращении огня и потребовал от Москвы передать свой документ до нового раунда переговоров.

Ранее в МИД России опровергли передачу в США условий Украины по урегулированию.

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