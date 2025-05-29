В МИД РФ обвинили Украину в создании «неприемлемой атмосферы» для переговоров

Россия делает все от нее зависящее, чтобы второй раунд переговоров с Украиной состоялся, при этом Киев пытается помешать процессу урегулирования конфликта, заявил «Газете.Ru» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева, участник рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник.

«Россия действует, исходя из своих интересов. Она максимально следует рыцарскому все-таки лозунгу: «Делать то, что должно». Поэтому со своей стороны мы сделали все необходимое [чтобы переговоры состоялись] <...> Украинская сторона демонстрирует использование всего арсенала, доступного для того, чтобы создать атмосферу неприемлемую, либо негативно влияющую на подготовку переговоров и на их реализацию», — подчеркнул он.

По словам Мирошника, «якобы миротворческая» риторика украинского президента Владимира Зеленского направлена на то, чтобы «ублажить США». При этом Киев не предпринимает реальных действий, направленных на урегулирование, отметил посол, напомнив о попытках ВСУ прорваться в Белгородскую и Курскую области.

Мирошник напомнил, что именно президент России Владимир Путин инициировал проведение переговоров и договорился о площадке, которая примет эти переговоры.

На этом фоне риторика Украины, считает он, «очень своеобразна». Киев обвиняет Россию в нежелании мира, однако сама Украина наращивает число ударов по гражданскому населению РФ, отметил Мирошник.

28 мая главы российской и украинской делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров поговорили по телефону и обсудили место и время встречи сторон для обмена меморандумами, в которых Москва и Киев изложат свое видение условий для прекращения боевых действий. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что Россия готова провести второй раунд переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня. Украинская делегация своего ответа пока не дала. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал цели Москвы и Киева на предстоящем раунде переговоров.