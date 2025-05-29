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Путин обсудил вопрос введения льгот для многодетных отцов

Путин поручил Голиковой доработать введение льгот для многодетных отцов
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с многодетными семьями поручил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой довести до конца работу по введению льгот для многодетных отцов. Его слова приводит РИА Новости.

С таким обращением к главе государства обратилась семья Радионовых из Свердловской области. Супруги попросили расширить учет стажа по уходу за ребенком до 1,5 лет при выходе на пенсию, поскольку на данный момент он начисляется только за периоды ухода за четырьмя детьми, при этом последующие не учитываются. В обращении семья также попросила рассмотреть возможность введения льгот для многодетных отцов.

«Что касается мужчин, мы уже давно это обсуждаем и думаем над этим. Нам надо просто довести это до конца», — заявил Путин, обращаясь к Голиковой.

По его словам, депутаты, скорее всего, отреагируют положительно на инициативу.

Голикова в ответ на просьбу отметила, что по поручению российского лидера законопроект о начислении стажа за большее количество детей уже подготовлен и будет внесен на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время.

В ходе этой же встречи Путин заявил, что настоящие семейные ценности остаются неизменными для России, несмотря на любые попытки их оспорить.

Ранее Голикова назвала сложным вопрос о переносе маткапитала на второго ребенка.

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