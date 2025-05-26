Путин назвал условия возвращения иностранных компаний в РФ

Путин: возвращение зарубежных компаний должно быть выгодно России

Возможное возвращение иностранных компаний на российский рынок должно быть выгодно России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов, передает РИА Новости.

Российский лидер поручил правительству детально проработать условия возможного возвращения иностранных компаний. По его словам, процесс будет организован «интеллигентно», без конфронтации, но с обязательным учетом экономической выгоды для России.

«Все проработаем, продумаем до деталей. Только с выгодой для нас», — заявил президент.

Российский лидер подчеркнул, что выдавливание российских специалистов иностранными компаниями и государствами — это недальновидное решение с их стороны.

Владимир Путин 26 мая встречается с представителями российских деловых кругов. Участие в мероприятии принимают руководители крупных предприятий и компаний, обеспечивающих технологический суверенитет и успешно замещающих покинувшие Россию бренды. Глава государства обсудит с бизнесом несколько вопросов. «Газета.Ru» ведет трансляцию встречи.

Ранее Путин призвал «душить» сервисы, которые действуют против России.