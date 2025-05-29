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В Госдуме назвали цели второго раунда переговоров по Украине

Депутат Чепа: на переговорах на Украине стороны обсудят условия остановки огня
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Евгений Биятов/РИА Новости

Главными задачами второго раунда переговоров России и Украины, которые должны пройти в Стамбуле, будут подготовка соглашения о прекращении огня, а также обсуждение меморандумов по другим вопросам. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Стороны будут обсуждать соглашение о прекращении огня, механизмы его контроля, вопросы обмена пленными, а также подготовленные после первой встречи меморандумы, чтобы из двух документов сделать один, указал парламентарий.

В то же время депутат усомнился, что по итогам встречи удастся добиться прекращения огня.

«Это сложно, потому что Украина в принципе делает все возможное, чтобы сорвать переговоры. Начать с попыток запугивания наших делегатов. Также стоит вспомнить атаки по территории России, которые ставят под сомнение возможность доверия», — заявил Чепа.

28 мая Владимир Мединский и Рустем Умеров поговорили по телефону и обсудили место и время встречи российской и украинской делегаций для обмена меморандумами, в которых стороны изложат свое видение условий для прекращения боевых действий. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что Россия готова провести второй раунд переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня. Украинская делегация своего ответа пока не дала. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ обвинили Украину в желании избежать разговора «один на один» с Москвой.

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