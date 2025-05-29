Шойгу назвал основную площадку для переговоров с Украиной

Стамбул становится основной площадкой для переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

По его словам, Стамбул является основной переговорной площадкой по черноморской сделке, зерновой сделке, а также для российско-украинских переговоров.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что второй раунд переговоров между РФ и Украиной может состояться в Стамбуле 2 июня.

28 мая Владимир Мединский и Рустем Умеров поговорили по телефону и обсудили место и время встречи российской и украинской делегаций для обмена меморандумами, в которых стороны изложат свое видение условий для прекращения боевых действий. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что Россия готова провести второй раунд переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня. Украинская делегация своего ответа пока не дала. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский упрекнул Россию из-за выбора площадки для переговоров.