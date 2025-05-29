Эксперт рассказал, чего ждать от второго раунда переговоров России и Украины

На втором раунде переговоров России и Украины могут произойти «позитивные процессы», в частности, можно ожидать мирного соглашения. Такое мнение РИА Новости высказал турецкий политический аналитик Умур Тугай Юджель.

«В Стамбуле могут начаться новые дипломатические процессы для России и Украины», — подчеркнул он.

Эксперт уточнил, что встреча главы МИД Турции Хакана Фидана с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым говорит о «возможности других позитивных процессов» в рамках второго раунда переговоров.

«Более реалистично было бы ожидать мирного соглашения, а не прекращения огня», — подытожил Юджель.

28 мая Владимир Мединский и Рустем Умеров поговорили по телефону и обсудили место и время встречи российской и украинской делегаций для обмена меморандумами, в которых стороны изложат свое видение условий для прекращения боевых действий. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что Россия готова провести второй раунд переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня. Украинская делегация своего ответа пока не дала. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ обвинили Украину в желании избежать разговора «один на один» с Москвой.