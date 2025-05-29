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Песков назвал «невиданной историей» угрозы в адрес семьи Мединского

Песков назвал вопиющей ситуацию с угрозами Мединскому и его семье

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга назвал «вопиющей» ситуацию с угрозами, которые поступают в адрес помощника российского лидера Владимира Мединского и его семьи.

«Это безусловно вопиющая ситуация, угрозы поступают не главе переговоров [в Стамбуле], а семье, невиданная история», — высказался представитель Кремля.

Он отметил, что на данном этапе Следственный комитет (СК) РФ совместно с другими службами определяет, откуда исходят угрозы. Не исключено, что источником этих угроз является Киев, добавил Песков.

О том, что неизвестные, предположительно «нацисты с Украины», угрожают Мединскому и его семье, рассказал журналист Владимир Соловьев 28 мая.

По его словам, Мединский во время телефонного разговора с главой минобороны Украины Рустемом Умеровым затронул эту тему. Тот в свою очередь заявил, что Киев не имеет никакого отношения к угрозам и пообещал выяснить, от кого они исходят. Умеров предположил, что виновниками «могут быть нацисты», которых «Киев не контролирует».

29 мая стало известно, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за угроз в адрес Мединского и его семьи.

Ранее сообщалось, что Мединского нашли в базе украинского экстремистского сайта «Миротворец».

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