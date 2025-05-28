Соловьев заявил, что на Украине угрожают семье Владимира Мединского

Нацисты с Украины угрожают главе российской делегации на переговорах Владимиру Мединскому и его семье. Об этом сообщил в эфире «Соловьев. Live» телеведущий Владимир Соловьев со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника.

«Были случаи, когда переговорщикам угрожали, и были случаи трагические, и они хороши известны, в том числе и в нашей истории. Украинские нацисты сделали следующий шаг — они дошли до того, что угрожают членам семьи», — сообщил Соловьев.

Он добавил, что Мединский задал этот вопрос Умерову во время телефонных переговоров — в ответ украинский военный министр заявил, что не имеет к этому отношения и пообещал выяснить, от кого исходят угрозы. Умеров предположил, по словам Соловьева, что эти угрозы действительно исходят от нацистов — но добавил, что Киев их никак не контролирует.

Сам помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах с украинской стороной в Стамбуле, сообщил, что позвонил министру обороны Украины Рустему Умерову и предложил ему дату и место новой встречи.

Ранее в МИД России опровергли передачу в США условий Украины по урегулированию.