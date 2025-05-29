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В СК отреагировали на угрозы в адрес Мединского и его семьи

СК РФ: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за угроз в адрес Мединского
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за угроз, которые поступают в адрес помощника президента РФ Владимира Мединского, возглавлявшего российскую делегацию в Стамбуле. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«В связи с появившейся информацией о том, что семье советника президента РФ Владимира Ростиславовича Мединского поступают угрозы со стороны украинских радикалов, председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело», — сказала Петренко.

По ее словам, СК совместно с оперативными службами ведет работу по установлению причастных к данному инциденту лиц. Все виновные будут привлечены к уголовной ответственности, подчеркнула она.

О том, что неизвестные, предположительно «нацисты с Украины», угрожают Мединскому и его семье, рассказал журналист Владимир Соловьев 28 мая.

Он отметил, что Мединский спросил об этом министра обороны Украины Рустема Умерова во время телефонных переговоров. Умеров заявил, что не имеет к этому отношения и пообещал выяснить, от кого исходят угрозы. Он также предположил, что виновниками «действительно могут быть нацисты», которых »Киев не контролирует».

Ранее в Госдуме отреагировали на сообщения об угрозах семье Мединского.

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