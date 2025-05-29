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В Белом доме оценили решение суда о блокировке введенных Трампом пошлин

Белый дом раскритиковал решение суда о блокировке пошлин
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Mark Schiefelbein/AP

В Белом доме раскритиковали постановление федерального суда по делам международной торговли о блокировке реализации решения президента США Дональда Трампа о введении импортных пошлин. Об этом пишет газета The Hill со ссылкой на заявление представителя Белого дома Куша Десаи.

«Не судьям, которых не выбирают, решать, как бороться с чрезвычайной ситуацией в стране. Президент Трамп пообещал ставить Америку на первое место, и администрация намерена использовать все рычаги исполнительной власти для урегулирования этого кризиса», — говорится в заявлении.

До этого сообщалось, что американский суд по международной торговле заблокировал введенные Трампом таможенные пошлины, аргументировав это тем, что он превысил свои полномочия.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее стало известно, какие американские пошлины не будут заблокированы по решению суда.

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