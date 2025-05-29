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В Совфеде отреагировали на внесение Мединского в базу данных «Миротворца»

Сенатор Джабаров: создатели «Миротворца» ответят за появление Мединского в базе
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Создатели украинского сайта «Миротворец» понесут наказание за внесение в базу данных помощника президента России и главы делегации на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского. Об этом News.ru заявил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Политик назвал сайт «террористическим и неонацистским», куда вносят всех, кто не поддерживает действующую на Украине власть. Он призвал спокойно реагировать на это.

«Рано или поздно этот сайт будет, конечно, разогнан. Те, кто его создавал, будут привлечены к ответственности. Безопасность Мединского обеспечивается», — заявил Джабаров.

29 мая стало известно, что советника президента РФ Владимира Мединского внесли в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец».

28 мая журналист Владимир Соловьев со ссылкой на посла по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родиона Мирошника рассказал, что Владимиру Мединскому и его семье угрожают неустановленные лица с Украины. Комментируя ситуацию, депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа выразил уверенность, что недоброжелатели стремятся сорвать переговоры между Москвой и Киевом.

Ранее в МИД РФ обвинили Украину в желании избежать разговора «один на один» с Москвой.

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