Зеленский предлагает провести трехстороннюю встречу с Трампом и Путиным

Зеленский предложил трехстороннюю встречу с Трампом и Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает провести трехстороннюю встречу с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, сообщил портал Kyiv Post.

«Украина готова к любому формату переговоров, как на техническом уровне, так и на уровне руководителей государств, включая возможность трехсторонней встречи с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и его самого (Зеленского. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что об этом украинский лидер сообщил на закрытой встрече с журналистами.

Зеленский ранее подтвердил, что Швейцария рассматривается в качестве места для продолжения переговоров с Россией.

В свою очередь замглавы офиса президента Украины Игорь Брусило заявил, что Киев не признает Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую область регионами Российской Федерации, это «красная линия».

Ранее в МИД рассказали, когда РФ передаст Украине меморандум по урегулированию.