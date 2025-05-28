Мерц заявил, что Германия не допустит запуска «Северного потока — 2»

Мерц: Германия сделает все, чтобы «Северный поток — 2» не ввели в эксплуатацию

Власти Германии сделают все, чтобы «Северный поток — 2» не был введен в эксплуатацию. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе брифинга после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине, передает РИА Новости.

«Я говорю за ФРГ. В этой связи мы сделаем все, чтобы «Северный поток — 2» не мог быть снова запущен», — заявил он.

До этого премьер-министр Саксонии и член Христианско-демократического союза Германии Михаэль Кречмер предложил использовать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» в качестве инструментов для возобновления диалога с Россией.

По его словам, поставки российского газа через трубопроводы могли бы покрывать 20% потребностей Германии, что позитивно бы сказалось на немецкой экономике.

23 мая Мерц поддержал предложенный ЕС запрет на эксплуатацию «Северных потоков», чтобы помешать России и США возобновить газовое сообщение РФ с Европой.

Ранее в ФРГ рассказали, что Шредер по-прежнему позитивно отзывается о «Северном потоке».