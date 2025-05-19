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Глава дипломатии ЕС призвала не допустить запуска «Северных потоков»

Каллас: нельзя допустить запуска «Северных потоков» для поставки энергии в ЕС
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Kenzo Tribouillard/AP

Нельзя допустить возобновления работы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» для поставки энергетических ресурсов в Европу в будущем. Об этом в интервью Tagesspiegel заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Она напомнила, что глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций будет включать рестрикции против газопроводов, а также отраслей финансового и энергетического секторов России.

«Трубопровод еще не введен в эксплуатацию. Поэтому было бы мерой предосторожности вообще не допустить его использования для поставок энергии в Европу в будущем», — сказала Каллас.

Взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что это могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения масштабны и сроки ремонта оценить невозможно.

Ранее Каллас объяснила, почему проводит «четкую линию против России».

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