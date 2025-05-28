Ермак рассказал, когда уйдет из политики

Ермак заявил, что уйдет из политики вместе с Зеленским

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в интервью Politico, что собирается уйти из политики вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Я пришел в политику вместе с Владимиром Зеленским — и уйду вместе с ним», — заявил Ермак.

16 мая в Стамбуле состоялись первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины. Одним из главных итогов стала договоренность сторон об обмене пленными в формате «1000 на 1000». Ермак принимал участие в этой встрече.

Кроме того, стало известно, что Зеленский заставил главу своего офиса Ермака надеть костюм для встречи в Белом доме — той, на которой между Зеленским и вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом произошла перепалка при участии президента Дональда Трампа.

Ранее Ермак опубликовал фото с Зеленским из Албании.