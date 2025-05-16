Ермак опубликовал фото с Зеленским из Албании

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал фото с украинским лидером Владимиром Зеленским, сделанное на саммите Европейского политического общества в столице Албании Тиране. Фотография была выложена в Telegram-канале Ермака.

На кадре также видно премьер-министров Польши, Германии и Великобритании Дональда Туска, Фридриха Мерца и Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.

Европейское политическое сообщество — форум, созданный по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона в мае 2022 года, который объединяет как страны-члены ЕС, так и страны-кандидаты, а также страны, ассоциирующие свое будущее с Европой. Среди стран, не входящих в ЕС, в мероприятиях ЕПС участвуют Великобритания, Азербайджан, Исландия, Украина и Молдова, Турция, Грузия и Армения. Кроме того, на мероприятиях ЕПС присутствуют представители НАТО и структур Европейского союза.

15 мая Владимир Зеленский прилетел в Турцию, где встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, а затем направился в Албанию.

Ранее лидеры Армении и Азербайджана встретились в Тиране на полях ЕПС.