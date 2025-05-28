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СМИ утверждают, что Зеленский вынудил Ермака надеть костюм в Белом доме

Politico: Зеленский заставил Ермака надеть костюм для встречи в Белом доме
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Nathan Howard/Reuters

Владимир Зеленский заставил главу своего офиса Андрея Ермака надеть костюм для встречи в Белом доме — той, на которой между Зеленским и вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом произошла перепалка при участии президента Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на самого Ермака.

«На самом деле, он сказал Politico, что это его босс сказал ему надеть костюм», — сообщает издание.

Тем временем большинство членов делегации Украины в Стамбуле прибыли на мирные переговоры в одежде в стиле милитари.

В Стамбуле впервые с 2022 года прошли прямые переговоры России и Украины. Как сообщало Reuters, приоритетом Киева на этой встрече должен был стать вопрос прекращения огня. Кроме этого, по данным агентства, стороны также обсудили возможные контакты президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров перед началом встречи заявил, что Киев готов к прямым переговорам на самом высоком уровне.

Ранее Трампа обвинили в нарушении дресс-кода на похоронах папы Римского.

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