Лавров анонсировал второй раунд переговоров России и Украины

Лавров: второй этап переговоров с Украиной будет, РФ готовит меморандум

Второй раунд переговоров России и Украины состоится, это уже позитивно. Российская сторона работает над меморандумом, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова передает ТАСС.

«‎Да, будет второй раунд. Они (украинские власти. — прим. «‎Газеты.Ru») — это губернатори. Это уже позитивное развитие», — сказал Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что работа над меморандумом уже «уже на продвинутой стадии» и украинская сторона в любом случае его получит.

До этого министр иностранных дел сказал, что Россия всегда отмечала, что готова к прямым переговорам с Украиной с устранением первопричин конфликта.

Первый раунд переговоров делегаций России и Украины прошел 16 мая в Стамбуле, став первой очной встречей делегаций за два года. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва осталась довольна итогами обсуждений.

Источники Sky News сообщили, что Россия выдвинула условие для прекращения огня — вывод украинских войск с российской территории. Украинская сторона попросила организовать прямые переговоры между лидерами государств, а Россия приняла этот запрос к сведению.

Кроме того, стороны договорились об обмене пленными в формате «1000 на 1000».

Ранее сообщалось, что второй раунд переговоров по Украине может пройти в Ватикане.