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Лавров рассказал, от чего зависит успех мирных переговоров по Украине

Лавров: успех переговоров по Украине зависит от устранения первопричин конфликта
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Pavel Bednyakov, Pool/AP

Успех мирных переговоров по Украине зависит от возможности устранения первопричин конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом, передает РИА Новости.

«Мы признательны за готовность Турции продолжать оказывать содействие таким переговорам и в целом мирному урегулированию», — сказал глава МИД России.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. В ходе встречи стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств.

23 мая Лавров заявил, что второй раунд переговоров России и Украины состоится. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что работа над меморандумом «уже на продвинутой стадии» и украинская сторона в любом случае его получит.

При этом глава МИД РФ назвал нереалистичным сценарий проведения второй встречи России и Украины в Ватикане. По его мнению, для самого Святого Престола будет не очень комфортно принимать делегации двух православных стран.

Ранее в Кремле заявили об отсутствии понимания по новому раунду переговоров с Украиной.

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Переговоры о мире на Украине
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