Лавров рассказал, от чего зависит успех мирных переговоров по Украине

Успех мирных переговоров по Украине зависит от возможности устранения первопричин конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом, передает РИА Новости.

«Мы признательны за готовность Турции продолжать оказывать содействие таким переговорам и в целом мирному урегулированию», — сказал глава МИД России.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. В ходе встречи стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств.

23 мая Лавров заявил, что второй раунд переговоров России и Украины состоится. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что работа над меморандумом «уже на продвинутой стадии» и украинская сторона в любом случае его получит.

При этом глава МИД РФ назвал нереалистичным сценарий проведения второй встречи России и Украины в Ватикане. По его мнению, для самого Святого Престола будет не очень комфортно принимать делегации двух православных стран.

Ранее в Кремле заявили об отсутствии понимания по новому раунду переговоров с Украиной.