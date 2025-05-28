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В МИД России опровергли передачу в США условий Украины по урегулированию

Захарова: РФ неизвестно о якобы передаче в США условий Украины по урегулированию
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Максим Блинов/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что договоренностей о посредничестве США или других стран в обмене проектами меморандума у России и Украины не было. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам неизвестно, что и кому передала украинская сторона», — сказала Захарова.

По ее словам, российская делегация исходит из договоренности, достигнутой 16 мая в ходе прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. Стороны условились, что подготовят свои предложения по урегулированию и прекращению огня. Затем они обменяются этими документами напрямую и обсудят их на следующем раунде переговоров.

«Договоренностей о посредничестве США или других стран в обмене проектами у нас не было», — отметила дипломат.

27 мая спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что США получили от Киева меморандум о достижении мира и теперь ждут аналогичный документ от Москвы. Чиновник отметил, что после того, как оба меморандума будут готовы, может состояться еще одна встреча по урегулированию конфликта, где соберутся лидеры США, Украины и РФ.

Захарова в свою очередь заявляла, что Россия передаст Украине меморандум по урегулированию конфликта, как только этот документ будет разработан. Она выразила надежду на то, что украинская сторона ведет такую же работу по меморандуму и направит российской стороне свои наработки одновременно с получением документа от Москвы.

Ранее в России обвинили Зеленского в попытке затруднить переговорный процесс по Украине.

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