В России рассказали о ходе работы по меморандуму по урегулированию на Украине

Захарова: РФ передаст Киеву меморандум по урегулированию сразу после разработки

Россия передаст Украине меморандум по урегулированию конфликта в республике, как только этот документ будет разработан. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров почти ежедневно комментирует ход проработки меморандума.

Захарова также выразила надежду на то, что украинская сторона ведет такую же работу по меморандуму и направит российской стороне свои наработки одновременно с получением документа от Москвы.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

В ходе переговоров стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств.

25 мая в Минобороны РФ заявили, что Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле «1000 на 1000».

Ранее в России обвинили Зеленского в попытке затруднить переговорный процесс по Украине.