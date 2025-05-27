В США ждут предложений России по мирному урегулированию

Соединенные Штаты хотят получить от России предложения по мирному урегулированию — предложения от Украины уже получены и приняты к сведению. Об этом заявил специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог, передает телеканал Fox News.

«Чуть больше недели назад русские заявили, что собираются разработать так называемый меморандум о достижении мира. Мы получили такой от украинской стороны, теперь нам нужно получить его от российской стороны, чтобы после сопоставить их», — заявил Келлог.

Он добавил, что после изучения обоих меморандумов должна произойти еще одна встреча по мирному урегулированию конфликта на Украине. Келлог отметил, что Россия четко дала понять, что Ватикан не подходит как место для переговорного процесса, поэтому встреча могла бы пройти в Женеве.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента Мединский. В ходе переговоров стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств.

Ранее в Госдуме ответили на просьбу удалить Мединского из переговорной группы.