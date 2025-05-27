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В России обвинили Зеленского в попытке затруднить переговорный процесс по Украине

Захарова: Зеленский пытается затруднить наметившийся мирный процесс
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Ludovic Marin/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пытается затруднить наметившийся мирный процесс. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

По словам дипломата, украинский лидер «умоляет» западных союзников нарастить помощь Киеву.

Захарова отметила, что «всем понятно, куда эта помощь идет и на какие нужды»: часть предоставленных средств разворовывается, а часть идет на уничтожение граждан Украины. Представитель МИД высказала уверенность, что Зеленский все это делает для того, чтобы усложнить наметившийся мирный прогресс.

Захарова подчеркнула, что те, кто хочет мира, не думают о том, как приобрести больше вооружений, еще больше ухудшить ситуацию, не давая росткам, которые были заложены в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле, прорасти дальше.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

В ходе переговоров стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств.

25 мая в Минобороны РФ заявили, что Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле «1000 на 1000».

Ранее в США сообщили, что Трамп не собирается оказывать давление на Россию.

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Переговоры о мире на Украине
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