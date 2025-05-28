Состоялся телефонный разговор глав делегаций России и Украины

Министр обороны Украины, глава украинской делегации на прошедших в Стамбуле переговорах Рустем Умеров звонил главе российской делегации и по совместительству помощнику президента РФ Владимиру Мединскому после масштабного обмена пленными между странами. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Страна.ua».

По словам украинского лидера, Умеров спрашивал про готовность России озвучить свои условия для прекращения украинского конфликта, а Мединский в ответ сказал, что меморандум «будет».

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

В ходе переговоров стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств. 25 мая страны завершили обмен пленными.

Ранее Кремль назвал важными прямые переговоры России и Украины.