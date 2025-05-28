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Зеленский упрекнул Россию в затягивании переговоров из-за подбора площадки

Зеленский: Россия постоянно ищет причины, чтобы отсрочить переговоры по Украине
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия постоянно ищет причины, чтобы отсрочить переговоры по урегулированию украинского конфликта. Таким мнением поделился президент Владимир Зеленский, пишет «РБК-Украина».

Зеленский упрекнул РФ в том, что она не может определиться с площадкой для второго раунда переговоров. Он отметил, что Москва не хочет, чтобы место «было навязано западными странами», поэтому якобы отвергает предложение провести переговоры в швейцарской Женеве или в Ватикане.

«Они (Россия. — «Газета.Ru») постоянно будут искать причины, чтобы не заканчивать войну. Это выглядит не очень серьезно. Они не хотят нейтральную Женеву, а хотят натовскую Турцию», — сказал Зеленский.

28 мая глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ближайшее время будет объявлено о новом раунде российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в качестве площадки для новых переговоров рассматривается Стамбул.

В свою очередь Зеленский предлагал рассмотреть Швейцарию в качестве места для проведения второго раунда переговоров РФ и Украины. Среди прочих вариантов — Турция и Ватикан.

Ранее в Турции отметили важность выбора Россией Стамбула для переговоров с Украиной.

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