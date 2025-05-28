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Украина направила протест МАГАТЭ из-за ЗАЭС и России

Reuters: Украина направила ноту протеста МАГАТЭ из-за ЗАЭС
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Украина направила ноту протеста Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за сообщений о возможном подключении Запорожской АЭС к российской сети. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на украинского чиновника.

Отмечается, что бывший, назначенный Киевом советник мэра Мариуполя Петр Андрюшенко сообщил о скором завершении Россией строительства новой линии электропередачи к Запорожской АЭС.

15 мая глава МАГАТЭ заявил, что ядерная безопасность Запорожской АЭС поставлена под угрозу. По его словам, опасность для станции представляет нестабильное внешнее электроснабжение. В этот же день Гросси сообщил, что эксперты организации ежедневно слышали взрывы вокруг Запорожской АЭС.

До этого специальный посланник американского президента по Украине Кит Келлог говорил, что США ведут обсуждения будущего управления Запорожской атомной электростанцией (АЭС) и стремятся «помогать» в ее эксплуатации.

30 апреля глава «Росатома» Алексей Лихачев говорил, что участие США в управлении Запорожской АЭС может быть рассмотрено в случае соответствующего решения со стороны руководства РФ. По его словам, госкорпорация готова к обсуждению вопроса с Вашингтоном в рамках будущего урегулирования украинского конфликта, если получит политическое указание.

Ранее Россия призвала Украину не мешать МАГАТЭ.

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