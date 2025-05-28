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Песков назвал безответственной позицию Германии по поставкам оружия Украине

Песков: РФ надеется, что позиция ФРГ не помешает украинскому урегулированию
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия надеется, что позиция ФРГ по поставкам оружия Украине не помешает переговорам об урегулировании конфликта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Это очень опасная тенденция, это безответственная позиция, которую занимает Германия. Надеюсь, что она не станет серьезным препятствием для дальнейших попыток мирного регулирования», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

26 мая Мерц заявил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

Впоследствии глава немецкого правительства пояснил, что ЕС принял решение о дальнобойном оружии для Киева несколько месяцев назад.

28 мая канцлер повторил слова про снятие ограничений дальнобойности орудий для ВСУ.

Ранее Зеленский призвал сенат США одобрить санкции против России.

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