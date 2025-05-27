Решение об отмене ограничений на дальнобойность поставляемого Украине оружия было принято еще «несколько месяцев назад». Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает ТАСС.
«Вчера в Берлине я описал то, что случилось уже несколько месяцев назад», — отметил он на совместной пресс-конференции с премьером Финляндии Петтери Орпо.
До этого немецкий политолог Александр Рар заявлял, что решение Мерца о снятии ограничений на использование Киевом дальнобойных ракет для ударов по России может привести мир к ядерной войне.
26 мая Мерц сообщил, что Украина теперь может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории. Он рассказал, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине.
Ранее политолог заявил об ожидании в Кремле извинений от Трампа.