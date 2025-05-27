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Мерц: ЕС принял решение о дальнобойном оружии для Киева несколько месяцев назад

Мерц: решение по дальнобойному оружию для ВСУ приняли несколько месяцев назад
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Piroschka van de Wouw/Reuters

Решение об отмене ограничений на дальнобойность поставляемого Украине оружия было принято еще «несколько месяцев назад». Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает ТАСС.

«Вчера в Берлине я описал то, что случилось уже несколько месяцев назад», — отметил он на совместной пресс-конференции с премьером Финляндии Петтери Орпо.

До этого немецкий политолог Александр Рар заявлял, что решение Мерца о снятии ограничений на использование Киевом дальнобойных ракет для ударов по России может привести мир к ядерной войне.

26 мая Мерц сообщил, что Украина теперь может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории. Он рассказал, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине.

Ранее политолог заявил об ожидании в Кремле извинений от Трампа.

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