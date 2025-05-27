Мерц: решение по дальнобойному оружию для ВСУ приняли несколько месяцев назад

Решение об отмене ограничений на дальнобойность поставляемого Украине оружия было принято еще «несколько месяцев назад». Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает ТАСС.

«Вчера в Берлине я описал то, что случилось уже несколько месяцев назад», — отметил он на совместной пресс-конференции с премьером Финляндии Петтери Орпо.

До этого немецкий политолог Александр Рар заявлял, что решение Мерца о снятии ограничений на использование Киевом дальнобойных ракет для ударов по России может привести мир к ядерной войне.

26 мая Мерц сообщил, что Украина теперь может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории. Он рассказал, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине.

Ранее политолог заявил об ожидании в Кремле извинений от Трампа.