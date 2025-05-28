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Лавров провел встречу со спецпомощником президента Бразилии

Лавров обсудил со спецпомощником президента Бразилии Аморимом Украину
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу со специальным помощником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом, в ходе встречи в Москве они обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Сергей Лавров и Селсу Аморим предметно, в откровенном ключе обменялись мнениями по текущей международной ситуации и отдельным глобальным проблемам», — сказано в сообщении.

Отмечается, что особое внимание дипломаты уделили украинскому кризису.

14 апреля президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил о готовности содействовать прямым переговорам России и Украины в Стамбуле. Также Лула да Силва обратил внимание на принятое в Пекине двустороннее Совместное заявление в поддержку инициативы президента России о возобновлении 15 мая в Стамбуле прямых российско-украинских переговоров.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии не встречался с Путиным во время остановки в Москве.

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