Президент Бразилии заявил о намерении содействовать переговорам по Украине

Лула да Силва сообщил Путину о готовности содействовать переговорам по Украине

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил о готовности содействовать прямым переговорам России и Украины в Стамбуле. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.

«Президент Бразилии намерен со своей стороны всемерно содействовать их успеху», — отмечается в сообщении.

Также Лула да Силва обратил внимание на принятое в Пекине двустороннее Совместное заявление в поддержку инициативы президента России о возобновлении 15 мая в Стамбуле прямых российско-украинских переговоров.

Незадолго до этого сообщалось, что Путин и Лула да Силва провели телефонный разговор во время технической остановки бразильского спецрейса в Москве по пути из Пекина. Российский лидер в ходе беседы выразил признательность руководству Бразилии и Китая за стремление внести вклад в урегулирование украинского конфликта.

Во время ночного выступления 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле. По его словам, диалог можно начать 15 мая без предварительных условий. Российский лидер подчеркнул, что основной целью этих переговоров является устранение первопричин конфликта, а также установление долгосрочного мира на «историческую перспективу».

В ответ на это украинский лидер Владимир Зеленский вновь выдвинул ультиматум, заявив, что будет лично ждать российского лидера в назначенном месте в назначенный день, но только если Москва согласится на полное прекращение огня.

Ранее политолог назвал приглашение Путина в Стамбул жестом отчаяния Зеленского.