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Путин и лидер Йемена начали переговоры в Москве

Путин и лидер Йемена Аль-Алими начали переговоры в Кремле
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Sputnik/Reuters

Президент России Владимир Путин и председатель руководящего президентского совета Йемена Ришад аль-Алими начали переговоры в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Аль-Алими во вторник, 27 мая, прибыл в Москву с официальным визитом. Лидеры двух стран намерены обсудить развитие ситуации в Йемене, миротворческие усилия, а также вопросы региональной и международной безопасности.

24 мая в пресс-службе Совета президентского руководства Йемена сообщили, что лидер страны планирует посетить РФ на следующей неделе. Ожидается, что аль-Алими будет находиться в Москве в период с 27 по 29 мая.

25 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о подготовке встречи Путина с аль-Алими. По его словам, переговоры пройдут в Москве.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о запуске ракеты из Йемена.

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