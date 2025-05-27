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ЦАХАЛ сообщил о запуске ракеты из Йемена

Армия Израиля сообщила о запуске ракеты из Йемена
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Lerner Vadim/Shutterstock/FOTODOM

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске ракеты из Йемена в направлении израильской территории, отметив, что системы противовоздушной обороны (ПВО) работают над ее перехватом.

«Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы ПВО ВВС Израиля работают над перехватом угрозы», — говорится в публикации.

В пресс-службе армии Израиля также сообщили, что в нескольких районах Израиля прозвучали сирены после запуска снаряда из Йемена.

Затем ЦАХАЛ заявил, что после сирен была перехвачена ракета, запущенная из Йемена. Сирены прозвучали в соответствии с протоколом.

11 мая израильская авиация атаковала три порта в Йемене, находящиеся под контролем шиитского военно-политического движения «Ансар Аллах». По данным телеканала Al Arabiya, самолеты нанесли удары по портам Ходейда, Рас-Исса и Салиф в провинции Эль-Ходейда.

Ранее йеменские хуситы заявили об успешном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Израиле.

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