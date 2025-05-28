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Кремль назвал важными прямые переговоры России и Украины

Песков заявил, что прямые переговоры России и Украины важны
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Depositphotos

Прямые переговоры России и Украины важны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Мы говорим о втором раунде прямых переговоров. Давайте дождемся, когда определится дата и место этих переговоров, они важны», — сказал он.

До этого Песков заявил, что место для проведения прямых переговоров по урегулированию конфликта на Украине должно устраивать обе стороны. Так представитель Кремля отреагировал на предложение спецпосланника американского президента Кита Келлога провести следующий раунд переговоров между Москвой и Киевом в швейцарской Женеве.

Он объяснил, что сообщения о возможных прямых переговорах России и Украины в Ватикане или Швейцарии обусловлены желанием Запада навязать эти площадки.

27 мая спецпредставитель президента США Кит Келлог сообщил, что Белый дом получил от Киева список условий для урегулирования конфликта. И Вашингтон ждет соответствующий документ от Москвы. Также спецпосланник допустил, что следующая встреча по урегулированию украинского кризиса может состояться в Женеве.

Ранее Лавров высказался о новом раунде переговоров между Россией и Украиной.

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Переговоры о мире на Украине
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