Шойгу поблагодарил сражающихся за Курскую область северокорейских военных

Шойгу поблагодарил военных из КНДР, защищавших Курскую область как свою родину

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу выразил благодарность военнослужащим из КНДР, которые вместе с российскими бойцами защищали Курскую область как собственную родину. Его слова приводит ТАСС.

Соответствующее заявление Шойгу сделал на встрече с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ.

По его словам, для России очень важно, что Северная Корея встала на ее сторону.

«Мы вместе в одном окопе не только защищаем свой суверенитет и достоинство, но и сражаемся за строительство нового многополярного мирового порядка», — сказал Шойгу.

Он добавил, что такое боевое товарищество многого стоит.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы вели бои с украинскими подразделениями в Курской области. В регионе был введен режим контртеррористической операции.

26 апреля текущего года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

Ранее Путин назвал главный залог успеха в бою.