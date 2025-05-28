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Шойгу поблагодарил сражающихся за Курскую область северокорейских военных

Шойгу поблагодарил военных из КНДР, защищавших Курскую область как свою родину
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу выразил благодарность военнослужащим из КНДР, которые вместе с российскими бойцами защищали Курскую область как собственную родину. Его слова приводит ТАСС.

Соответствующее заявление Шойгу сделал на встрече с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ.

По его словам, для России очень важно, что Северная Корея встала на ее сторону.

«Мы вместе в одном окопе не только защищаем свой суверенитет и достоинство, но и сражаемся за строительство нового многополярного мирового порядка», — сказал Шойгу.

Он добавил, что такое боевое товарищество многого стоит.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы вели бои с украинскими подразделениями в Курской области. В регионе был введен режим контртеррористической операции.

26 апреля текущего года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

Ранее Путин назвал главный залог успеха в бою.

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