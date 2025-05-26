СМИ утверждают, что Германия может передать Украине дальнобойные ракеты Taurus

Германия может передать Украине 100-150 крылатых ракет Taurus. Об этом сообщается в Telegram-канале Clash Report.

В публикации отмечается, что в связи с заявлением федерального канцлера Германии о необходимости поставок Украине дальнобойного оружия, Киев с большой долей вероятности может получить немецкие ракеты.

До этого Мерц заявил, что Украина теперь может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

Он рассказал, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине.

Мерц добавил, что теперь Украина может «обороняться, например, нападая на военные объекты в России».

Также агентство Bloomberg сообщило, что европейские страны обсуждают возможность закупки американского оружия для передачи Украине на фоне истощения собственных запасов.

По данным источников агентства, текущие поставки оружия, утвержденные администрацией Джо Байдена, могут завершиться уже летом.

Ранее Мерц заявил об «отсутствии иллюзий» об урегулировании конфликта на Украине.