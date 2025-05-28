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В ЕС заявили о намерении следить за безопасностью в Черном море без России

Каллас: ЕС намерен без РФ контролировать безопасность судоходства в Черном море
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Yves Herman/Reuters

Европейский союз рассчитывает контролировать безопасность судоходства в Черном море при участии всех государств региона, за исключением Российской Федерации. Об этом заявила глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас, представляя в Брюсселе стратегию объединения для Черноморского региона, которую разработала Еврокомиссия, передает ТАСС.

По ее словам, создание черноморского хаба по морской безопасности позволит укрепить безопасность в регионе, защитить критическую инфраструктуру и морскую экологию.

Дипломат добавила, что участникам такой коалиции предстоит, в частности, отвечать за патрулирование критической инфраструктуры, а также следить за судоходством и портовой деятельностью.

Каллас добавила, что Евросоюзу необходимо четкое понимание, кто и что делает в Черном море, в том числе для борьбы с обходом антироссийских санкций.

20 мая Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России. Сразу после этого началась подготовка к разработке 18-го пакета санкций.

Как сообщала Каллас, основным компонентом 18-го пакета станут меры в сфере энергетики. Она уточнила, что в первую очередь ограничения коснутся потолка цен на нефть, также ЕС хочет ввести санкции в отношении газопроводов «Северный поток» и в финансовом секторе.

Ранее ВС РФ заблокировали порты Херсона и Николаевской области Украины.

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