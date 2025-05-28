Президента США Дональда Трампа недостаточно информируют о происходящем на Украине, американский лидер не до конца понимает, что Киев бьет по мирным российским городам. Об этом в комментарии журналисту Павлу Зарубину заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Трампа недостаточно информируют о том, что реально происходит в контексте украинско-российского противостояния. В частности, не информируют о том, как участившиеся массированные атаки производит Украина против мирных российских городов», — подчеркнул он.

Ушаков добавил, что Трамп не до конца понимает, что Россия бьет только по объектам военной инфраструктуры Украины.

Накануне Трамп заявил, что Россия без его участия столкнулась бы с «по-настоящему плохими вещами», а президент РФ Владимир Путин «играет с огнем». Он также обвинил Кремль в ударах по украинским городам. Келлог же отметил, что слова Трампа стоит воспринимать как предупреждение о возможном ухудшении личных отношений с российским коллегой. А Госдеп объяснил резкие высказывания американского политика его личной обеспокоенностью и эмоциональной вовлеченностью в ситуацию вокруг Украины.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать эти слова Трампа.

Сообщалось, что якобы президент России Владимир Путин близок к разрушению «золотого моста» для восстановления отношений с США, который предложил Трамп. Источники Politico в администрации президента США утверждают, что Трамп рассматривает новые санкции из-за эскалации конфликта на Украине.

Ранее американские СМИ писали, что Трамп может начать новую фазу «агрессии против России».