Пескова попросили прокомментировать слова Трампа, что Путин «играет с огнем»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия без его участия столкнулась бы с «по-настоящему плохими вещами», а российский президент Владимир Путин «играет с огнем». По его словам, Москва будет продолжать контакты с Вашингтоном.

«Я не стал бы комментировать это. Понятно, что прикладывающая изрядные усилия для мирного урегулирования американская сторона и Трамп хотят скорейшего урегулирования. Мы признательны за посреднические усилия президента Трампа лично. Имеется огромное количество нюансов в рамках того, что предстоит обсудить, которыми нельзя жертвовать и которыми ни одна из сторон не будет жертвовать», — сказал Песков журналистам на брифинге.

Он отметил, что у России, как и у США, есть национальные интересы, которые для Москвы превыше всего.

В настоящее время российская сторона ведет напряженную работу по подготовке к следующему раунду переговоров с Украиной и будет продолжать контакты с американской стороной, добавил представитель Кремля.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что американский президент рассматривает возможность «полного отказа» от содействия переговорному процессу между Россией и Украиной.

Ранее Келлог объяснил слова Трампа про игру Путина с огнем.