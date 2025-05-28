Путин близок к разрыву с Трампом: Белый дом заявил о разрушении «золотого моста» к примирению

Президент России Владимир Путин близок к разрушению «золотого моста» для восстановления отношений с США, который предложил Дональд Трамп. Источники Politico в администрации президента США утверждают, что Трамп рассматривает новые санкции из-за эскалации конфликта на Украине.

Президент России Владимир Путин находится на грани разрушения «золотого моста», предложенного ему президентом США Дональдом Трампом для восстановления отношений. Об этом сообщил неназванный представитель администрации США в беседе с Politico.

«Путин опасно близок к тому, чтобы сжечь золотой мост, который Трамп перед ним разложил», — сказал изданию собеседник.

По его словам, терпение Трампа в отношении Путина «на исходе», и президент США рассматривает возможность введения новых санкций против Москвы в ответ на продолжающиеся удары по Украине.

Трамп, ранее демонстрировавший стремление к улучшению отношений с Россией, в последние дни резко изменил риторику. В своих последних публичных заявлениях он обвинил президента России в «игре с огнем» и предупредил о возможных последствиях. Эти высказывания прозвучали на фоне крупнейшей за последнее время атаки России на Украину, в ходе которой было использовано более 350 беспилотников и не менее девяти крылатых ракет.

Внутренние разногласия в администрации США

Внутри администрации Трампа наблюдаются разногласия относительно дальнейших шагов в отношении России. Некоторые чиновники настаивают на введении жестких санкций, включая ограничения в энергетическом и банковском секторах, в то время как другие выражают опасения, что такие меры могут затруднить дипломатические усилия.

Госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Кит Келлог настаивают на ужесточении санкций в отношении России. Они считают, что более жесткая позиция может вынудить Москву к серьезным переговорам. Однако Трамп пока не принял окончательного решения, выражая сомнения в эффективности экономических ограничений и опасения, что они могут повредить экономическим интересам США. В беседе с европейскими лидерами 19 мая Трамп дал понять, что «фактически выходит» из переговорного процесса, но не будет усиливать санкции против России, писала The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Вместе с этим, по данным Reuters, некоторые западные дипломаты выражают обеспокоенность отсутствием четкой и согласованной стратегии в администрации Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Они отмечают, что различные представители администрации делают противоречивые заявления, что создает путаницу и затрудняет понимание позиции США.

Перспективы мирного урегулирования

Дональд Трамп и Владимир Путин провели несколько раундов телефонным переговоров — политики обсуждали возможный путь к прекращению огня на Украине. Стороны достигли предварительных договоренностей: планировалось прекратить удары по энергетическим объектам и начать прямые переговоры.

Однако эскалация конфликта и возобновление боевых действий поставили эти договоренности под угрозу. Несмотря на это, спецпредставитель США Стивен Уиткофф заявил, что диалог с Москвой продолжится.

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