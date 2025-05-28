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Эксперт объяснил, чем чревато для Запада введение 500%-ных пошлин на нефть из РФ

Экономист Клепач: пошлины в отношении РФ повысят мировые цены на энергоносители
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Shutterstock

Главный экономист «ВЭБ.РФ» Андрей Клепач в интервью Tsargrad.tv объяснил, какими последствиями грозят всему миру 500%-ные пошлины на российские энергоносители.

Он отметил, что наиболее масштабные потоки нефти из РФ идут даже не в Китай, а в Индию. Возникает вопрос, как Дели будет обеспечивать себя углеводородами, указал эксперт.

«Теоретически все возможно, поскольку ресурсы для увеличения добычи есть и в Саудовской Аравии, и в других странах. Но это неизбежно приведет к взлету мировых цен. Такой эксперимент делали в 2022 году и получили рекордные цены на газ, притом что глобально объемы поставок упали», — сказал Клепач.

Он напомнил, что санкции — это обоюдоострое оружие.

Накануне член сената США Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в открытом письме президенту России Владимиру Путину заявил о возможности введения новых санкций против Москвы.

По словам парламентария, американский сенат готов к любому развитию ситуации. Он напомнил о ранее предложенном законопроекте, предусматривающем введение 500%-ных пошлин на российские энергоносители, что, по его словам, должно изолировать РФ от мировой торговли.

Ранее политолог заявил, что Вашингтон утратил рычаги давления на Россию.

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