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Политолог: Вашингтон утратил рычаги давления на Россию

Политолог Светов: США не в состоянии оказывать давление на Россию
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Dmitrii Shirinkin/Shutterstock/FOTODOM

США могут легко оказать давление на Украину, например, прекратить поставки оружия, перестать делиться разведданными или ввести санкции в отношении киевских чиновников, однако влиять на Россию Вашингтону гораздо тяжелее, поскольку рычагов воздействия куда меньше, а те, что есть, не работают. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Юрий Светов.

Эксперт отметил, что президенту США Дональду Трампу буквально нечем угрожать России, а обещанные им пошлины в 500% лишь навредят Вашингтону, потому что Москва может в ответ ограничить товары, от которых зависит американская промышленность, таких как титан и уран.

«Спецоперацию завершим тогда, когда сочтем, что наши интересы учтены, что первопричины конфликта искоренены и что Украина не будет оставаться государством, с территории которого исходит постоянная угроза безопасности», — подчеркнул эксперт.

В апреле группа из 50 сенаторов США представила законопроект, который предусматривает как первичные, так и вторичные санкции против России. В рамках документа предлагается ввести пошлины на уровне 500% на импорт товаров из стран, которые покупают российскую нефть, газ, нефтепродукты или уран. Также под рестрикции попадут те государства, которые приобретают российский уран.

Ранее Франция предупредила о новых европейских санкциях против России.

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