Афганистан поблагодарил Россию за исключение «Талибана» из списка запрещенных организаций

Кабул благодарен Москве за приостановку действия запрета на деятельность движения «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций) на территории России. Об этом заявил в интервью ТАСС министр промышленности и торговли в сформированном талибами правительстве Афганистана Альхадж Нуруддин Азизи.

27 мая делегация представителей движения «Талибан» прибыла в Национальный центр «Россия» в Москве, где проходит XIII встреча высоких представителей сферы безопасности.

«Мы благодарим и поддерживаем подход Российской Федерации, которая учла реалии и приняла во внимание тот факт, что сегодня правительство Исламского Эмирата на сто процентов контролирует территорию Афганистана, а территориальная целостность страны сохранена», — сказал Азизи.

17 апреля Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность «Талибана» в России, который действовал с 2003 года. При этом в списке террористических организаций, который ведет ФСБ РФ, «Талибан» остался. Решение суда вступило в силу 26 мая.

Ранее стало известно, что Россия поможет «Талибану» бороться с террористами.