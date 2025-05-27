Делегация «Талибана» прибыла в Москву

ТАСС: делегация «Талибана» прибыла в РФ на встречу по безопасности

Делегация представителей движения «Талибан» прибыла в Национальный центр «Россия» в Москве, где проходит XIII встреча высоких представителей сферы безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, представители движения участвуют в дискуссии «Трансформация мира: взгляд из России» в качестве зрителей.

26 мая сообщалось, что решение суда о приостановке запрета движения «Талибан» в России вступило в силу.

Незадолго до этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что статус движения «Талибан» как террористического пересматривается в Соединенных Штатах.

В середине апреля Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность «Талибана» в России, который действовал с 2003 года. При этом в списке террористических организаций, который ведет ФСБ РФ, «Талибан» остался.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон, который утвердил возможность приостановки запрета деятельности террористической организации.

Ранее стало известно, что Россия поможет «Талибану» бороться с террористами.