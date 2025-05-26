ФСБ: решение о приостановке запрета движения «Талибан» в России вступило в силу

Решение суда о приостановке запрета движения «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) в России вступило в силу. Об этом свидетельствует информация из базы данных на сайте ФСБ.

«Запрет деятельности приостановлен», — сказано в записи в реестре.

Данное решение вступило в силу 20 мая.

17 апреля Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность «Талибана» в России, который действовал с 2003 года. При этом в списке террористических организаций, который ведет ФСБ РФ, «Талибан» остался.

В конце декабря российский президент Владимир Путин подписал закон, который утвердил возможность приостановки запрета деятельности террористической организации.

21 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что статус движения «Талибан» как террористического пересматривается в Соединенных Штатах.

Ранее в МИД Афганистана рассказали о борьбе с «Исламским государством» (организация запрещена в России).