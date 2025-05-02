Россия поможет «Талибану» бороться с террористами из «Вилаят Хорасан»

Россия поможет движению «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) бороться с террористами из группировки «Вилаят Хорасан», принадлежащей к «Исламскому государству» (организация запрещена в России). Об этом РИА Новости рассказал спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

«Талибы предпринимают усилия в борьбе против «Вилаят Хорасан», исповедующего ультрарадикальную идеологию «глобального джихада». Эта группировка — общий враг для России и Афганистана», — сказал он.

Кабулов отметил, что Россия будет оказывать посильное содействие талибам по линии профильных структур.

17 апреля Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность террористического движения «Талибан» в России, который действовал с 2003 года. Однако в списке террористических организаций ФСБ РФ талибы остались.

Комментируя это решение, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что власть талибов в Афганистане — это реальность, с которой надо считаться.

Ранее сообщалось, что в России могут открыть «Талибан тур».