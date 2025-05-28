Зеленский заявил о готовности к переговорам в «любом формате» после атак БПЛА

Зеленский: Украина готова к мирным переговорам в любом формате и составе

Президент Украины Владимир Зеленский после массированных атак БПЛА по территории России заговорил о мирных переговорах «в любом месте и составе». Его слова приводит украинское агентство УНИАН.

«Снова подчеркиваем — в любом формате, в любом составе, почти в любом месте цивилизованного мира мы готовы встречаться с Россией для прямых переговоров или при посредничестве США, Европы», — сказал Зеленский.

В Минобороны РФ сообщили, что над регионами России в течении трех часов, а именно с 21:00 мск 27 мая до полуночи, были перехвачены и сбиты 112 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным ведомства, больше всего дронов уничтожили над Брянской областью — 59. Также 19 БПЛА сбили в Белгородской области, 13 — в Тульской, 10 — над Курской, восемь — над Орловской и три — над Калужской.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет отвечать на атаки украинских дронов. По его словам, Владимир Путин четко дал понять, что «хулиганить беспилотниками» на территории страны не позволят.

Кроме того, Песков отметил, что удары по гражданским объектам РФ игнорируются западными СМИ и политиками, несмотря на их масштаб.

Ранее Захарова заявила о «ничтожности» Киева на фоне атак по мирному населению РФ.