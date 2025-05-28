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На подлете к Москве сбили четыре беспилотника

Собянин сообщил об уничтожении четырех дронов, летевших на Москву
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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«ПВО Минобороны сбито четыре беспилотника, летевших на Москву», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:29 мск.

Специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков, добавил Собянин.

Незадолго до этого над Тулой произошло не менее пяти взрывов на фоне атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. По информации Telegram-канала SHOT, от взрывов «тряслись стены и окна в доме», в нескольких районах наблюдали яркие вспышки.

Россия будет отвечать на атаки беспилотников со стороны Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин четко обозначил: «хулиганить беспилотниками» на территории страны не позволят. Представитель Кремля также отметил, что удары по гражданским объектам в российских регионах игнорируются западными СМИ и политиками, несмотря на их масштаб. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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