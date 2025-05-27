Захарова заявила о «ничтожности» Киева на фоне атак по мирному населению РФ

Киев своими атаками по гражданскому населению России хочет показать, что способен вести переговоры «с позиции силы», однако на самом деле демонстрирует «свою абсолютную ничтожность». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит РИА Новости.

«Они же этим самым и демонстрируют свою неспособность ни к чему и, помимо всего прочего, абсолютную ничтожность и человеконенавистническую сущность», — сказала Захарова на брифинге.

Дипломат также добавила, что тех, кто наносит удары по мирному населению России, ждет наказание.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что на прошлой неделе Вооруженные силы Украины (ВСУ) существенно увеличили число беспилотников самолетного типа, которые используются для атак гражданских объектов РФ. Он подчеркнул, что эти удары наносятся на значительном удалении от линии боевого соприкосновения.

По словам Мирошника, только за 21 и 22 мая над регионами РФ силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 485 вражеских беспилотников различных типов. 63 из них были уничтожены над Московской областью, отметил посол.

Ранее в МИД России предупредили об ответе на террористические атаки Киева.